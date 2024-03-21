شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «إفطار صائم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «إفطار صائم» بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبمشاركة مرشحي كلية الشرطة، وشملت توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين في حديقة الخالدية بأبوظبي وسوق الخضراوات والفواكه في مدينة العين، وذلك بهدف ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك وإدخال السعادة إلى نفوس الصائمين من مختلف الجنسيات في هذا الشهر الفضيل.

وشارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد سلطان أحمد بوعتابة الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالإنابة، ووفد من شرطة أبوظبي برئاسة العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، في توزيع وجبات الإفطار

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