«إقامة دبي» تعزز سعادة المتعاملين والموظفين

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حزمة مبادرات مجتمعية للجمهور تحت وسم «سعادتكم من سعادتنا»، احتفاءً بيوم السعادة العالمي الذي يصادف الـ20 من مارس من كل عام، حيث خصصت مساحة السعادة في مركز فيستيفال سيتي للتسوق واستقبلت رواده بالورود لرسم الابتسامة على محياهم، وعلى الصعيد نفسه نظمت مبادرتين للموظفين تحت شعار «اصنع يوم سعيد»، و«مهمات سعيدة»، بهدف تعزيز مشاعر السعادة وتحسين جودة الحياة.

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إطلاق هذه المبادرات جاء بناءً على رؤية راسخة ومستدامة، تستهدف تعزيز مشاعر السعادة والرفاهية في نفوس الكوادر البشرية والمتعاملين على حد السواء، بما يؤكد التزام إقامة دبي بتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها، وتوفير تجربة متميزة للمتعاملين وبيئة عمل مثالية للموظفين.

وأطلقت الإدارة أيضاً مبادرة للمتعاملين على منصات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تحت وسم «سعادتنا من سعادتكم»، التي أتاحت لهم كتابة تاريخ يوم سعيد ليتمكنوا من الدخول إلى السحب على جوائز رصدتها إقامة دبي لهم، لتعزيز مشاعر السعادة لديهم، واستقبلتهم بالورود وعبارات الترحيب التي رسمت البسمة والسعادة على وجوههم.

وخصصت إقامة دبي جزءاً من هذه المناسبة لموظفيها من خلال مبادرة «اصنع يوم سعيد» بصياغة 200 ألف رسالة سعادة وتفاؤل لجميع الموظفين لتصبح قناة تواصل جديدة معهم يبدؤون نهارهم بها يومياً، إضافة إلى مبادرة «مهمات السعادة» التي يتم من خلالها تحديد مهمة لكل موظف تسهم في إسعاد آخر، بإرسال وردة صفراء ورسالة إيجابية لزميله بهدف تعزيز التناغم والتواصل بين الموظفين وتوفير بيئة عمل مواتية ومبدعة في إقامة دبي.

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