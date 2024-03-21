الانتهاء من إجراءات تسلم طلبات الحجاج لاختيار 6228 حاجاً

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الانتهاء من إجراءات تسلم طلبات الحجاج المواطنين والمواطنات عبر نظامها الإلكتروني وقنواتها الرقمية، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبات المستلمة بلغ 36 ألفاً و933 طلباً، ولفتت الهيئة إلى أن عدد التصاريح الممنوحة لمواطني الدولة هذا العام بلغ 6228 تصريحاً.

وبحسب الهيئة فإن النساء يشكلن النسبة الأكبر من إجمالي عدد المسجلين في نظام الحج لهذا العام، بواقع 21 ألفاً و470 مواطنة، مقابل 15 ألفاً و463 مواطناً، في الوقت الذي وصل فيه عدد أصحاب الهمم المسجلين إلى 328 شخصاً.

وأما فيما يتعلق بعدد المسجلين بحسب المراحل العمرية، فشكلت الفئة العمرية الواقعة ما بين 30 إلى 39 عاماً، النسبة الأعلى في عدد المسجلين، بواقع 10 آلاف و998 شخصاً، تلتها الفئة العمرية ما بين 44 إلى 40 عاماً، بواقع 6 آلاف و433 شخصاً، ثم الفئة العمرية ما بين 45 إلى 49 عاماً، بنحو 5 آلاف و115 شخصاً، ثم الفئة العمرية ما بين 20 إلى 29 عاماً، بواقع 4 آلاف و820 مواطناً ومواطنة.

وبلغ عدد المسجلين من الفئة العمرية 50 إلى 54 عاماً في نظام تسجيل الحجاج، 3 آلاف و424 مواطناً ومواطنة، و3 آلاف و249 للفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، و2479 مواطناً ومواطنة من الفئة العمرية 55 إلى 59 عاماً، بينما بلغ عدد المسجلين من الفئة العمرية 12 إلى 19 عاماً، 417 شخصاً.

وكانت الهيئة حددت 6 خطوات أساسية يجب اتباعها للتسجيل في موسم الحج، تتضمن تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة من خلال المتاجر الإلكترونية، والدخول إلى تطبيق الهيئة، واختيار أيقونة تسجيل الحج المدرجة ضمن خدمات الحج والعمرة، ومن ثم تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية.

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