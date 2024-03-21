14 ألف مستفيد من محاضرات مساجد دبي في الأسبوع الأول من رمضان

المصدر: دبي- البيان

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تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، ودبي لإدارة المجمعات، وبعض الجهات الحكومية عدداً من المحاضرات الدينية في المساجد.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة الخدمات الدينية ورئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية ضمن حملة رمضان في دبي: نفذ فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية 48 محاضرة دينية في عدة مساجد بالإمارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، استفاد منها ما يقارب 14000 من المصلين، وأشار الدكتور المهيري إلى أن الدائرة تحرص على استغلال شهر رمضان في نشر العلوم الشرعية والدينية في المجتمع، بتقديم وإلقاء المحاضرات الدينية والشرعية وبمختلف اللغات، بهدف تثقيف وتنمية الوعي الديني في المجتمع.

وأوضح الدكتور المهيري أن جميع المحاضرات تقدم بعدة لغات منها اللغة العربية، والإنجليزية، والأوردية، والتركية، والبرتغالية، والفرنسية، والروسية، وتقام بعد صلاة التراويح بجميع مساجد الفعالية ضمن حملة رمضان في دبي وفي مسجد مدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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