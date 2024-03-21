«كشافة دبي» ومدرسة «أم سقيم» تنظمان إفطاراً للعمال

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نظمت مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع فريق الهلال الطلابي لمدرسة أم سقيم حلقة ثانية بنات في دبي إفطاراً جماعياً للعمال لتقديم الدعم والتعبير عن الامتنان لجهودهم المستمرة في بناء المجتمع.

وأكدت عائشة سعيد الشحي، رئيس وحدة شؤون الطلبة ومسؤولة الأنشطة الطلابية في المدرسة، حرص فريق الهلال الأحمر الطلابي على المشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان، انطلاقاً من روح المبادرة والعمل التطوعي.

وقالت إن هذه المبادرة فرصة للطالبات للمساهمة في خدمة المجتمع والمساعدة في تحقيق التغيير الإيجابي، مشيرة إلى أن انخراط الطالبات في العمل التطوعي يعزز الانتماء والاندماج الاجتماعي.

وقال خليل رحمة، المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، إن هذه المبادرة تعكس رؤية المفوضية في تعزيز القيم الإنسانية وتشجيع العمل التطوعي بين الشباب، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين مفوضية كشافة دبي وفريق الهلال الطلابي لمدرسة أم سقيم حلقة ثانية بنات في دبي في تنظيم هذه المبادرة وتحقيق نجاحها.

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