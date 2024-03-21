معهد دبي القضائي يطلق دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معهد دبي القضائي، دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي، بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري والعاملين في الجهات ذات الصلة.

وعلى مدار 6 أشهر؛ ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين؛ سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري، وتزويد المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، وإكساب المنتسبين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصية من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية وفن إدارة الحوار واستخلاص الوقائع والتوثيق.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، التزام المحاكم بتعزيز دورها في بناء مجتمع أكثر ترابطًا واستقرارًا، من خلال تطوير القطاع القانوني وتوفير الدعم اللازم للأفراد والأسر في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية، ولتعزيز المهارات والمعرفة في مجال التوجيه الأسري، والذي يعد أساسيًا في بناء مجتمع مترابط ومتماسك.

وقال: نعمل من خلال هذا التعاون، على توفير بيئة تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع، ويتضمن هذا الدبلوم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها.

كما أكد أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع.

وأضاف: واثقون من أن هذا الدبلوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، وتعزيز الفهم الصحيح للتحديات التي تواجه الأسرة، مما سيسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وسلامة للجميع.

من جانبها قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: يأتي دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري بالتعاون مع شركائنا في محاكم دبي؛ ليكون محوراً فاعلاً لإعداد وتأهيل كفاءات متخصّصة تكون قادرة على القيام بمهامها الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي. ملتزمون بنهجنا في معهد دبي القضائي بتوفير بيئة تعليمية وتدريبيّة تدعم احتياجات المنتسبين، وتُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في المناهج والأساليب المعتمدة.

محاور

وسيقدّم البرنامج عدداً من المحاور التي تشمل معارف أساسيّة مرتبطة بعمل الموجّه والمصلح الأسري، بما في ذلك أخلاقيات الوظيفة، والطب النفسي، معارف قانونية مرتبطة بعمل الموجّه والمصلح الأسري بما في ذلك الأحكام العامة واختصاص المحاكم في قانون الأحوال الشخصيّة، وفرق الزواج وأحكام المهر والنفقة في قانون الأحوال الشخصيّة، معارف مساعدة، بما في ذلك مهارات إدارة الوقت والنظام الإلكتروني لعمل لجان التوجيه الأسري في محاكم دبي.

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