طرق دبي تستكمل أعمال حلول مرورية في حتا وعود المطينة 1 والصفوح 1

المصدر: دبي - وام

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استكملت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الحلول المرورية في منطقة حتا وعود المطينة 1 والصفوح 1، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التحسينية والتطويرية في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي للعام 2024، والتي تسهم بدورها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض الازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة.

وقال حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: تسعى الهيئة إلى الاستثمار في عمليات التطوير في قطاع البنية التحتية على مستوى الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواكبة التطور العمراني والطفرة التنموية التي تشهدها دبي، ويتم ذلك عبر تنفيذ مجموعة من الحلول والتحسينات المرورية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مستخدمي الطريق، لضمان انسيابية حركة المركبات وسلامة مرتادي الطرق.

وأضاف البنا: يأتي تنفيذ التحسينات في حتا، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشاريع والمبادرات التطويرية بالمنطقة، حيث استكملت الهيئة أعمال إنشاء دوار سوق حتا الواقع على شارع دبي - حتا، لتحقيق انسيابية حركتي الدخول والخروج للمركبات من وإلى سوق حتا، وبالتالي تقليل زمن الوصول إليه بنسبة 60 %، كما أنهت الهيئة أعمال تنفيذ حركة الالتفاف للخلف (U- Turn) على شارع دبي حتا بالقرب من وادي هب.

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