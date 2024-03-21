50 % خصماً على المخالفات البيئية في رأس الخيمة خلال رمضان

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مبادرتها الجديدة لتخفيض سداد قيمة المخالفات البيئية التي سجلتها خدمة «راقب»، بنسبة 50%، طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام الدائرة ، أن المبادرة تأتي ضمن جهود إدخال السعادة على المتعاملين وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، والتي تتيح لهم تسديد قيمة المخالفات المسجلة.

وأشار إلى أن الحفاظ على رقي المظهر العام لإمارة رأس الخيمة ومرافقها الترفيهية والخدمية مسؤولية مجتمعية مشتركة، مؤكداً أن أفراد المجتمع هم شركاؤنا في تعزيز المظهر الحضاري العام من خلال التزامهم بالتخلص من النفايات داخل الحاويات المخصصة لها، والابتعاد عن رمي المخلفات والنفايات عشوائياً، لافتاً إلى أن الدائرة خصصت حاويات متنوعة لاستقبال النفايات ومنها الحاويات الحديدية الخاصة بمخلفات بقايا فحم الشواء، بالإضافة للحاويات التي تسهل عملية الفرز من المصدر وإعادة تدويرها.

وأكد العلي، أن خدمة «راقب البيئية» هدفها الأول حماية المناطق الطبيعية والسياحية من التعديات والسلوكيات الطائشة التي يقوم بها بعض الأشخاص المستهترين بالقوانين التي تم إقرارها لحماية تلك المناطق، وقيام تلك الفئة من الأشخاص بالاستهانة بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة والخاصة بتطوير وتنمية تلك المناطق، لافتاً إلى أن دوريات خدمة «راقب» تم توزيعها بحسب التقسيم الجغرافي للإمارة على 7 مناطق.

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