مجموعة الوصيف تقدم مليوني درهم لـ«وقف الأم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة الوصيف» عن تبرعها بمليوني درهم لحملة «وقف الأم». وأكد عبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الوصيف» أن «وقف الأم» تشكل رسالة خير من مجتمع دولة الإمارات إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، حيث تمثل الحملة دعوة إنسانية لمضاعفة الجهود العالمية من أجل تمكين عشرات الملايين من الأطفال والشباب من الحصول على فرص تعليمية جيدة.

وقال: يلعب التعليم دوراً حيوياً في العالم المعاصر، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستلعب دوراً بارزاً في توفير التعليم لملايين الطلاب المحتاجين. وعبر عن فخره بالمساهمة في حملة «وقف الأم»، وأضاف: «يأتي دعمنا للحملة في سياق التزامنا بفعل الخير، ومساندة حملات العطاء التي تنطلق من دولة الإمارات ويمتد أثرها إلى كافة دول العالم، من أجل تحسين حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية».

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