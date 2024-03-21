«طلبات الإمارات» تمكّن مستخدمي تطبيقها من المساهمة في الحملة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة، عن دعمها حملة «وقف الأم».

وتتيح الشركة لمستخدمي تطبيقها التبرع بدءاً من 10 دراهم إلى 50، و100، و300، و500 درهم، لدعم حملة «وقف الأم». ويمكن التبرع من خلال تحميل تطبيق «طلبات» من متاجر Google Play Store أو iOS App store أو Huawei AppGallery والبحث عن «وقف الأم» على شريط البحث في التطبيق أو الضغط على مجموعة «تبرع الحين» الموجودة على الصفحة الرئيسية في التطبيق واختيار «وقف الأم».

حراك مجتمعي

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى «طلبات» الإمارات: فخورون بالمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الملهمة الجديدة، التي تهدف إلى تكريم الأمهات، وتأتي مشاركتنا في هذه الحملة خلال شهر رمضان الكريم امتداداً لتعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) الممتد منذ ثلاثة أعوام.

وأضافت: يتيح تطبيق «طلبات» للعملاء التبرع لحملة وقف الأم بطريقة سهلة، بما يسهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة ورد جزء من الجميل للأمهات، مشيرة إلى أن دعم «طلبات الإمارات» لحملة «وقف الأم»، يجسد التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات.

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