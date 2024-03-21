شرطة دبي تمنح «ميدالية السعادة» لموظفي مكتب التدقيق الداخلي

المصدر: دبي - البيان

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منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «ميدالية السعادة» لموظفي مكتب التدقيق الداخلي في «القيادة» بعد حصولهم على نسبة 100% في تطبيق معايير التدقيق الداخلي، ما ساهم في أن تكون شرطة دبي من أولى الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحقق هذا الإنجاز النوعي، وتُطبق معايير التدقيق العالمية.

وسلم معالي الفريق المري شهادات وميدالية السعادة إلى موظفي مكتب التدقيق الداخلي في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، واللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، وعدد من مديري الإدارات العامة وكبار الضباط.

وثمن معالي الفريق المري جهود فريق عمل مكتب التدقيق الداخلي، مشيراً إلى أن الحصول على نسبة 100% في تطبيق معايير التدقيق الداخلي يعتبر إضافة نوعية في عمل القيادة العامة لشرطة دبي في مجال التدقيق والمنظومة المالية، مُتمنياً للموظفين المُكرمين التوفيق والنجاح المستمر في أداء مهاهم.

بدوره أكد المقدم الدكتور خبير مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي، أن «الإنجاز» يعكس المستوى العالي لتطبيق معايير الرقابة والحوكمة والشفافية في منظومة العمل الحكومي بشرطة دبي.

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