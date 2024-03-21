«كهرباء دبي» تنظم «الملتقى الرمضاني السنوي» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «الملتقى الرمضاني السنوي» لموظفيها، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وكبار المسؤولين وعدد كبير من موظفي الهيئة، وذلك في فندق أرماني دبي.

وهنأ معالي سعيد محمد الطاير موظفي الهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعل الشهر الفضيل شهر خير وبركة على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، وأن يحقق فيه أماني وتطلعات الأمتين العربية والإسلامية في عالم يسوده السلام والأمن والازدهار.

وأشار معالي الطاير إلى أن الملتقى السنوي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة إيجابية تعزز أواصر الإخاء والتلاحم بين الموظفين، وتسهم في ترسيخ المبادئ الإسلامية النبيلة والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي القائمة على البر والعطاء، والمودة والإحسان، سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف معالي الطاير: «إذ نتأمل في التعاليم السامية لديننا الحنيف خلال شهر الصيام والطاعات، فإن شهر رمضان المبارك يذكرنا دائماً بروح العبادة في الإسلام ودورها في تهذيب النفس وترويضها على الصبر والحلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وعمل الخير ونشر السلام، والمحبة، والتآلف، والتراحم».

وقال معاليه: «تسعدني المشاركة المستمرة لموظفي الهيئة في العمل المجتمعي والتطوعي على مدار العام. وبين عامي 2013 و2023، أطلقت الهيئة 438 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة أكثر من 230 ألف ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها الملايين في العديد من دول العالم». واختتم معالي الطاير: «نتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتبقى دائماً منارة للعمل الخيري والإنساني، تواصل رسالتها السامية في نشر السلام والتسامح ومد يد العون لكل محتاج في مختلف أنحاء العالم».

وفي ختام الملتقى، كرم معالي سعيد محمد الطاير المحاضر فضيلة الشيخ خالد إسماعيل مصبح، والإعلامي أيوب يوسف، والمنشد عبدالله الوسمي تقديراً لإسهاماتهم القيمة في إثراء الفعالية.

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