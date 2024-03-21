نورة الكعبي تنال وسام فرنسا «جوقة الشرف برتبة فارس»

المصدر: أبوظبي - وام

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منح إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وسام «جوقة الشرف برتبة فارس»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه فرنسا، تقديراً لجهودها في تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

وتسلمت معاليها الوسام من نيكولاس نيمتشيناو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات في مقر السفارة بأبوظبي، وذلك تثميناً لإسهامات معاليها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا في شتى المجالات، بما فيها الثقافة والأدب والتواصل الحضاري، إضافة إلى المجال الدبلوماسي.

ووجهت معالي الكعبي خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس ماكرون والجمهورية الفرنسية، مؤكدة أن دولة الإمارات تجمعها بفرنسا علاقات ثنائية فريدة استراتيجية وراسخة، قائمة على قيم مشتركة لخدمة الإنسانية، والقيام بدور قيادي عالمي في القضايا المعاصرة.

كما أكدت معاليها أن التكريم يأتي ثمرة للجهود في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً، شاكرة سموه على دعمه الدائم الذي أسهم في أن تكتسب هذه العلاقات أهمية خاصة، ودفعها باستمرار نحو مزيد من النمو والتقدم إلى أن بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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