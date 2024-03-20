المصدر: وام

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توقعات طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 57:00، والجزر الأول عند الساعة 17:38؛ أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:40 والجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 19 85 40

دبي 33 19 85 50

الشارقة 33 18 85 45

عجمان 31 17 80 45

أم القيوين 31 16 85 45

رأس الخيمة 30 18 80 45

الفجيرة 29 20 80 20

العـين 32 22 75 30

ليوا 35 18 90 25

الرويس 29 16 85 40

السلع 29 17 80 35

دلـمـا 26 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 22 90 30

أبوموسى 24 21 85 30تو

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