منصور العور: جامعة حمدان الذكية.. التزام راسخ بتسريع مسار التحول الرقمي للتعليم

المصدر: دبي - البيان

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كشف الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن اعتماد اليونيسكو ليوم التاسع عشر من مارس يوماً عالمياً للتعليم الرقمي، جاء بناء على مقترح إماراتي، واعتماد المقترح من قبل المنظمة العالمية، إنما يدل على الشوط البعيد الذي قطعته دولة الإمارات على مسار تحديث التعليم والتحول الرقمي للتعليم.

وأضاف: كما يدل على اعتراف المنظمة العالمية بهذه المكانة الريادية للدولة على هذا الصعيد الأهم. ويمثل الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية، تأكيداً لأهمية دور الجامعات والمؤسسات والمعاهد التعليمية، في دعم ابتكارات وتطبيقات الرّقمنة في تعزيز تجربة الدارسين، وتشجيعاً على الارتقاء بمدخلات ومخرجات التعليم، وإعادة رسم ملامح مستقبل منظومة التعلُّم. كذلك تسلط هذه المناسبة الضوء على النقلة النوعية التي أحدثتها الرقمنة في المشهد التعليمي، في مختلف الشؤون المتصلة بالتعليم ومناهجه ووسائله وأدواته.

وتابع العور: تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية - باعتبارها نواة التعلُّم الذكي، ورائدة التعليم الرقمي على مستوى المنطقة - رسالتها في تسريع مسار التحول الرقمي في التعليم، ومشاركة خبراتها في اعتماد الحلول الرقمية ضمن المناهج التعليمية، وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التحول نحو نموذجٍ تعليمي أكثر مرونة وتكاملاً وشمولية، لتمكين الأجيال الجديدة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة، نجدد في جامعة حمدان بن محمد الذكية، عزمنا على متابعة إرساء دعائم منظومة تعليمية رقمية، أولويتها تمكين الدارسين، وركائزها الابتكار والتكنولوجيا واستشراف المستقبل، من أجل تطوير التعليم في الدولة والمنطقة والعالم أجمع.

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