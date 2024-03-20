"طرق دبي" تستكمل أعمال الحلول المرورية في حتّا وعود المطينة 1 والصفوح 1

المصدر: البيان

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استكملت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الحلول المرورية في منطقة حتا وعود المطينة1 والصفوح1، ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التحسينية والتطويرية في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي للعام 2024، والتي تسهم بدورها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض الازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق في الإمارة .

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تسعى الهيئة إلى الاستثمار في عمليات التطوير في قطاع البنية التحتية على مستوى إمارة دبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواكبة التطور العمراني والطفرة التنموية التي تشهدها الإمارة، ويتم ذلك عبر تنفيذ مجموعة من الحلول والتحسينات المرورية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مستخدمي الطريق، لضمان انسيابية حركة المركبات وسلامة مرتادي الطرق وفق أعلى المعايير. "

وأضاف البنا: " يأتي تنفيذ التحسينات في حتا، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشاريع والمبادرات التطويرية في المنطقة، حيث استكملت الهيئة أعمال إنشاء دوار سوق حتا الواقع على شارع دبي- حتا، لتحقيق انسيابية حركتي الدخول والخروج للمركبات من وإلى سوق حتا، وبالتالي تقليل زمن الوصول إليه بنسبة 60%، كما أنهت الهيئة أعمال تنفيذ حركة الالتفاف للخلف (U- Turn) على شارع دبي حتا بالقرب من وادي هب، وذلك ضمن خطط الهيئة الهادفة إلى تسهيل دخول وخروج المركبات لمرتادي المواقع السياحية والحيوية، ورفع مستوى السلامة المرورية بشكل عام في منطقة حتا."

وتابع البنا: "شملت التحسينات المرورية في منطقة عود المطينة 1، توسعة شارع 31 من حارة إلى حارتين في الاتجاهين بالقرب من جمعية الإمارات التعاونية، وتوفير مواقف جانبية لخدمة مرتادي الجمعية، ويأتي ذلك بهدف تقليل الازدحام المروري، وتحسين انسيابية الحركة المروية، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من 1200 مركبة إلى 2400 مركبة في الساعة، وكذلك تعزيز مستوى السلامة المرورية لزوار المنطقة."

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن الهيئة أنشأت ساحة للمواقف في منطقة الصفوح 1، وتضم حوالي 112 موقفاً، كما تم تنفيذ دوار لسهولة دخول وخروج المركبات بالمنطقة القريبة من مدرسة الشويفات على شارع حصة، الأمر الذي ساهم في سلاسة حركة المركبات لتنزيل وتحميل الطلبة وفق أعلى معايير السلامة المرورية.

وتستمر الهيئة في تنفيذ حزمة من الحلول المرورية ضمن خطة استراتيجية متكاملة يتم تحديثها بشكل دوري، ويتم تحديد الطرق المراد تطويرها وتحسين الأعمال فيها، من خلال منظومة عمل متكاملة، وبناءً على 4 مصادر أساسية وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم المروري، ونظام اقتراحات وشكاوى الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق من قبل فرق العمل لدى الهيئة، ومن ثم حصر الحلول المرورية المطلوبة لمعالجة الازدحام ، وتنفيذها على أرض الواقع.

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