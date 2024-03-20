مستشفى فقيه الجامعي يفتتح مركزاً متقدماً لإصابات الحوادث والطوارئ

المصدر: البيان

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افتتح مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون مؤخرًا، المركز المتقدم لإصابات الحوادث والطوارئ. ويعد المركز أحد أكبر أقسام الطوارئ في إمارة دبي بمساحة 35000 قدم، كما أن له مهبط خاص لمروحيات الإسعاف، وتم تجهيز المركز بمرافق متطورة تؤهله للتعامل بكفاءة مع أكبر عدد ممكن من مرضى الحالات الطارئة.

وبهذا المركز يقدم مستشفى فقيه الجامعي خدمات الطوارئ المنقذة للحياة وكذلك الرعاية الطارئة على مدار الساعة.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تعتز بقوة وقدرات القطاع الصحي الخاص في دبي، لافتاً إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التي يشهدها هذا القطاع، والتي تعزز من حركة السياحة الصحية ، فضلاً عن أنها تعكس مناخ الاستثمار المميز الذي توفره دبي في هذا المجال الحيوي.

وأشار الدكتور الملا إلى أن التعاون مع مستشفى فقيه الجامعي يأتي ضمن جهود هيئة الصحة المستمرة لتعزيز خدمات الطب الطارئ في الإمارة، وحرص الهيئة على تشجيع التوسع في الخدمات الصحية وتنويعها ضمن أفضل المعايير والممارسات، وخاصة الخدمات المتعلقة بالطوارئ.

وتطرق الدكتور الملا إلى أن الهدف من تشجيع تطوير مثل هذه الخدمات، هو تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في دبي في كافة التخصصات.

وقال د. مهيمن عبد الغني – الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، واحة دبي للسيليكون إن المستشفى قامت باستيفاء حزمة الشروط الموضوعة من قبل الهيئة للحصول على الاعتماد المطلوب قبل البدء في تقديم الخدمة والتي من أهمها ضمان إتاحة الوصول إلى جراحي إصابات الحوادث والجراحين المتخصصين على مدار الساعة، وإطلاق مبادرات تحسين الجودة المستمرة لخدمات الطوارئ، والتدريب المستمر للطاقم الطبي وكذلك الكادر التمريضي على إصابات الحوادث."

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