مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية تقدم أكثر من 360 ألف وجبة إفطار للعمال خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، الذراع الخيري لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن تعاونها مع جمعية دبي الخيرية لتوزيع 12,000 وجبة إفطار يومياً على العاملين في مجتمع المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" خلال شهر رمضان المبارك.

وتجسد الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، التي تأسست في مارس 2022، جوهر التسامح والرحمة وتسلط الضوء على الانسجام بين الثقافات والمعتقدات المتنوّعة في مجتمع دولة الإمارات حيث يمثل التعايش قيمة أساسية ويقوم على الاحترام المتبادل والتكامل والحماية لجميع أفراده، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية.

وقامت الإدارة العليا لمجموعة موانئ دبي العالمية وجمعية دبي الخيرية بزيارة إحدى خيام الإفطار الثلاث المخصصة في جافزا أمس في مبادرة للتواصل مع المتطوعين وأفراد المجتمع قبل تناول وجبة الإفطار . ويتم تنفيذ الحملة حالياً والتي تشمل تقديم 360 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

وضم الوفد ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، وعبدالله بن دميثان، والمدير التنفيذي والمدير العام "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي"، وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ونبيل قائد، عضو مجلس ، عضو مجلس إدارة مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية ونائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي"، عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي"، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية: "تعكس هذه المبادرة قيم التعايش الأساسية في الثقافة الإماراتية. ويعود إطلاق المبادرة في شهر رمضان المبارك إلى أجواء التقارب والتراحم والتضامن خلال هذا الشهر الكريم، ويؤكد النسيج الاجتماعي المتميّز لدولة الإمارات وتنوعها الثقافي".



من جانبه، قال أحمد إبراهيم السويدي، الرئيس التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "يسعدنا أن نتشارك مع مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية في هذه المبادرة. وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية (دبي الخيرية) وقيمها المؤسسية، وحرصها على توسيع شراكاتها، وتفعيل العمل الخيري، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز التواصل الاجتماعي والإنساني مع مختلف فئات المجتمع. وفقاً للنهج الإنساني الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني والتنموي، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء الإنساني".

وأضاف عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي": " يمثل شهر رمضان المبارك فضائل كثيرة وقيماً غالية مثل الرحمة والكرم، وتجسّد هذه المبادرة من مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية هذه الفضائل، ونؤمن ايماناً راسخاً بأن مثل هذه المبادرات تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الروابط المتينة بين الثقافات والجنسيات المتنوّعة".

وتعيش على أرض دولة الإمارات جاليات من أكثر من 200 جنسية، حيث يتبلور جوهر رسالة هذه المبادرة ويصبح أكثر وضوحاً وتأثيراً، وتسلط هذه الجهود التعاونية الضوء على الوحدة وسط نسيج اجتماعي متنوّع وغني يميّز إمارة دبي ودولة الإمارات. وتتعاون مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتسخير الموارد والخبرات والشبكات لمواجهة التحديات الاجتماعية وتمكين الأفراد والمجتمعات.

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