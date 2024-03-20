"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تنتهي من إجراءات تسلم طلبات الحجاج لاختيار 6228 حاجاً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الانتهاء من إجراءات تسلم طلبات الحجاج المواطنين والمواطنات عبر نظامها الالكتروني وقنواتها الرقمية، موضحة بأنها ستعمل على دراسة وفرز الطلبات، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة بان اجمالي عدد الطلبات المستلمة من مواطني ومواطنات الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، بلغ 36 ألفاً و933 طلباً، منها 6 آلاف و259 طلباً تم تسجيلها عبر الموقع الالكتروني، و40 ألفاً و674 طلباً عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (5424 عبر الاندرويد، و25249 عبر IOS).

ولفتت الهيئة إلى أن عدد التصاريح الممنوحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا العام بلع 6228 تصريحاً، وهي ذات الاعداد التي تم منحها للدولة في مواسم الحج السابقة، مشيرة في الوقت نفسه، بانه تم مراعاة أن تكون الأولوية في التسجيل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة ومرافقيهم.

وبحسب الهيئة فإن النساء يشكلون النسبة الأكبر من اجمالي عدد المسجلين في نظام الحج لهذا العام، بواقع 21 ألفاً و470 مواطنة، مقابل 15 ألفاً و463 مواطناً، في الوقت الذي وصل فيه عدد أصحاب الهمم المسجلين إلى 328 شخصاً.

اما فيما يتعلق بعدد المسجلين بحسب المراحل العمرية، فقد شكلت الفئة العمرية الواقعة ما بين 30 إلى 39 عاماً، النسبة الأعلى في عدد المسجلين، بواقع 10 آلاف و998 شخصاً، تلتها الفئة العمرية ما بين 44 إلى 40 عاماً، بواقع 6 آلاف و433 شخص، ثم الفئة العمرية ما بين 45 إلى 49 عاماً، بنحو 5 آلاف و115 شخص، ثم الفئة العمرية ما بين 20 إلى 29 عاماً، بواقع 4 آلاف و820 مواطن ومواطنة.

وبلغ عدد المسجلين من الفئة العمرية 50 إلى 54 عاماً في نظام تسجيل الحجاج، 3 آلاف و424 مواطناً ومواطنة، و3 آلاف و249 للفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، و2479 مواطناً ومواطنة من الفئة العمرية 55 إلى 59 عاماً، بينما بلغ عدد المسجلين من الفئة العمرية 12 إلى 19 عاماً، 417 شخصاً.

وكانت الهيئة حددت 6 خطوات يجب اتباعها للتسجيل في موسم الحج، تتضمن تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة من خلال المتاجر الإلكترونية، والدخول إلى تطبيق الهيئة، واختيار أيقونة تسجيل الحج المدرجة ضمن خدمات الحج والعمرة، ومن ثم تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، ومراجعة البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر الخاصة بالمستخدم والتأكد من صحتها.

وذكرت الهيئة أنه ضمن خطوات التسجيل في موسم الحج يمكن ربط أفراد العائلة بملف عائلي مشترك من خلال إدخال رقم الملف العائلي الخاص بأول شخص قام بالتسجيل من أفراد العائلة، فضلاً عن أصحاب الهمم أو الأمراض المستعصية يمكنهم اختيار الحالة من قائمة الحالات الخاصة مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

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