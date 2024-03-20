الحكام يواصلون تقبّل التهاني بشهر رمضان المبارك

المصدر: أم القيوين - وام

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يواصل أصحاب السمو حكام الإمارات تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، في قصر الزاهر، وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ووفد من البلدية، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة».

تهانٍ

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

تبريكات

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة والمستشار حميد علي مصبح المهيري، رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية والقاضي علي سالم الطنيجي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، والمواطنين أبناء القبائل ورؤساء ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ورجال الأعمال والتجار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

ضيافة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والمهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومعالي الوزراء، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن، والخير، والبركات.

مأدبة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، أوليفر كريستيان، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، والمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليمن، والبركات. وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر الفضيل.

استقبال

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، كما حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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