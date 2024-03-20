أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية ينطلق مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يقام أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية من 13 إلى 15 مايو المقبل، وتستضيفه دائرة الصحة - أبوظبي.

وأعلن أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية عن إطلاق سلسلة بودكاست جديدة تحت اسم «هيلث بيتس» بالتعاون مع لارا سيتراكيان الصحفية الحائزة على جوائز عديدة، والشخصية المؤثرة في الميدان السياسي والمراسلة السابقة في تلفزيون بلومبرغ وإيه بي سي نيوز لمنطقة الشرق الأوسط.

وعبر سلسلة «هيلث بيتس» يسعى أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، لإلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، فضلاً عن الخوض في التوجهات والابتكارات التي تساهم في تغيير المشهد المألوف في نظم الرعاية الصحية العالمية.

وستعمل السلسلة التي تبث أولى حلقاتها اليوم على معالجة مجموعة من أبرز الموضوعات بهدف الدفع نحو تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية إذ ستجمع نخبة من القادة والخبراء والرؤساء التنفيذيين في القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة نواصل في الدائرة ترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للابتكار في علوم الحياة عالمياً».

وسيقدم أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية منصة تعاونية فاعلة، لمناقشة المواضيع الحيوية في هذا القطاع، وستمثل سلسلة «هيلث بيتس» امتداداً متميزاً لهذا الحدث العالمي الهام، حيث ستتناول آراء مجموعة من أبرز الشخصيات الداعمة للتحول النوعي في القطاع، وستكشف عن المزايا الفريدة لمشهد الرعاية الصحية في أبوظبي وأثرها الإيجابي على مستوى العالم.

من جهتها قالت لارا سيتراكيان، مقدمة سلسلة «هيلث بيتس» والمؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة «نيوز ديبلي»: نتطلع عبر سلسلة البودكاست «هيلث بيتس» لإلهام وتثقيف المستمعين واستكشاف قدرة الحلول التكنولوجية على معالجة التحديات الصحية.

وأضافت أنه يمكن الاستماع لسلسلة البودكاست هذه عبر آبل وسبوتيفاي وساوند كلاود وجوجل، حيث تأتي قبيل انعقاد فعالية أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية وقمة مستقبل الصحة إحدى أضخم فعاليات الرعاية الصحية في الفترة بين 13 و15 مايو المقبل.

يذكر أن أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية يعتبر حدثاً عالمياً هاماً يسعى لتحفيز وتيرة التعاون والابتكار والاستثمار واستقطاب الباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في الرعاية الصحية والمستثمرين ورواد الأعمال المعنيين بمنظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة العالمية.

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