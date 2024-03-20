الحرس الوطني في الإمارات و«الأمن العام الأردني» يعززان التعاون وتبادل الخبرات

المصدر: عمان - وام

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وقّعت قيادة الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتصل بالمجالات التدريبية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي قائد الحرس الوطني إلى الأردن، حيث التقى اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة مدير الأمن العام الأردني.

وبحث الجانبان علاقات التعاون بين الحرس الوطني في دولة الإمارات ومديرية الأمن العام في الأردن في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التدريب والتنسيق الأمني.

وأشاد اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين التي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً بدعم ورعاية من قيادتهما.

وأعرب عن تقديره لمسيرة التعاون الأمني بين البلدين، والجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني على المستويات كافة، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الأمن، مثمناً كل ما تقدّمه مديرية الأمن العام في الأردن من تعاون وانفتاح على شتى الأصعدة.

من جهته، قال اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، إنّ العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين ممتدة ومتجذّرة في مختلف المجالات، حيث إنّ توقيع هذه المذكرة اليوم ما هو إلا امتداد لشراكة طويلة تجمع أجهزة الأمن في البلدين، لا سيّما في مجال التدريب، وتبادل الخبرات، والهادفة إلى تعزيز الأمن بين البلدين.

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