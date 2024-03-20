الإمارات و«المطبخ المركزي العالمي» يكملان توصيل المواد الغذائية إلى شمال غزة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دولة الإمارات والمطبخ المركزي العالمي عن استكمالهما بنجاح توصيل المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع.

وانطلقت المهمة التي سميت بعملية «سفينة» من قبرص ورست قرب ساحل غزة، والتي تمت بالتعاون مع منظمة «أوبن آرمز» وبدعم من حكومة قبرص، وهي أول عملية تسليم للمساعدات الغذائية عن طريق البحر منذ أكتوبر الماضي.

وتم إيصال المساعدات الضخمة إلى شمال غزة أمس، بالتعاون مع قافلة من برنامج الغذاء العالمي والتي نقلت وجبات طعام جاهزة من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن).

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وإيرين جور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن): «ممتنون لهذا التعاون الوطيد بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي مع منظمة أوبن آرمز وللدعم المقدم من حكومة قبرص الذي ساهم في نجاح جهودنا الأخيرة».

وحملت أول شحنة بحرية نحو 200 طن من الأرز والدقيق والبروتينات، كما يتم إعداد 240 طناً إضافياً لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.

وقدمت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وشركاؤها منذ أكتوبر، ما يزيد على 39 مليون وجبة تم توزيعها في غزة، كما يعملون باستمرار لمواجهة التحديات والاحتياجات المختلفة، حيث تمثل جهود المطبخ المركزي العالمي أكثر من 60 % من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في غزة.

وحتى الآن، قامت الإمارات بإيصال 21.000 طن من الإمدادات العاجلة، والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، والتي تم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.

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