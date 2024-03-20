«سواعد الفرضة» في جمارك دبي توزع 30 ألف «وجبة كسر الصيام»

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلقت أولى فعاليات مبادرة «سواعد الفرضة» الرمضانية في جمارك دبي والتي يُشرف عليها فريق غيّاث التطوعي، حيث يتم من خلالها توزيع 30 ألف وجبة كسر الصيام على مرتادي الطريق بواقع 7500 وجبة كل يوم سبت من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي الفعالية في إطار حرص الدائرة على تعزيز دورها المجتمعي في الشهر الفضيل، وذلك عبر إطلاق مبادرات وأنشطة تستهدف كافة شرائح المجتمع، دعماً لخطة جمارك دبي الاستراتيجية في جانب المسؤولية المجتمعية. وللمرة الأولى يشارك كبار المواطنين في مبادرة «سواعد الفرضة» لترسيخ علاقة الحوار والروابط الإنسانية وللتأكيد على استمرار دور هذه الفئة في دعم العمل المجتمعي .

وثمن راشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية جهود فريق غيّاث التطوعي وفريق المسؤولية المجتمعية بالدائرة لتنفيذ المبادرات النوعية وبشكل مستدام سنوياً. وقال فؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي: تحرص جمارك دبي على دعم التواصل والتفاعل مع كبار المواطنين من خلال مشاركتهم في مبادرات الدائرة المجتمعية، إذ كانت المبادرة فرصة للموظفين للتواصل وتعزيز العلاقات الاجتماعية .

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