«دبي الخيرية»توزع 101 ألف وجبة إفطار يومياً

المصدر: دبي - رامي عايش

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تواصل جمعية دبي الخيرية منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تنفيذ مبادرة «إفطار صائم» تأكيداً على قيم العطاء ومبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك بتوزيع 23500 وجبة يومياً داخل الدولة، تستهدف مناطق سكن العمال وذوي الدخل المحدود، بحصيلة تزيد على 700 ألف مستفيد خلال الشهر الكريم، كما توزع أكثر عن 77500 وجبة خارج الدولة في 90 مسجداً بإجمالي 101 ألف وجبة.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، أن «إفطار صائم» تعد مبادرة رئيسة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية تطلقها «دبي الخيرية» خلال الشهر الفضيل، ضمن أجندة حملتها الرمضانية السنوية «يدوم الخير»، التي يستفيد منها مئات الآلاف من الصائمين في الإمارات وحول العالم، بمستهدفات وطموحات خيرية وإنسانية واسعة النطاق، وهي تجسد مشهداً مجتمعياً مشرقاً في دولة الإمارات، تتضافر فيه الجهود والطاقات والإمكانات من قبل مؤسسات القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والمجتمع المدني والأفراد «مواطنين ومقيمين».

وقال: «حصدت مبادرة توفير وجبات الإفطار للصائمين من شرائح العمال وذوي الدخل المحدود نجاحاً كبيراً وتجاوباً واسعاً من قِبل المتبرعين وسفراء الخير قَبل الشهر الفضيل وخلاله؛ لأنها من الأعمال المحببة لديهم.

وقد بدأت الجمعية منذ اليوم الأول من رمضان بتوزيع وجبات الإفطار في ما يقارب 15 موقعاً تنوعت بين باحات المساجد والمساكن العمالية والمناطق الموجود بها العمالة في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع المطابخ التي تم اختيارها والتعاقد معها والتأكيد على مراعاة كل معايير الصحة والسلامة والجودة، كما تقوم الجمعية بتوزيع وجبات إفطار للصائمين خارج الإمارات بـ90 مسجداً في 18 دولة.

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: في إطار تنفيذ مبادرة «إفطار صائم»، تعاقدت الجمعية هذا العام مع مجموعة من الأسر المواطنة لتحضير وجبات الإفطار، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودعم من جمارك دبي، وتهدف الجمعية من ذلك إلى دمج الأسر المواطنة في الأنشطة المجتمعية، وتعزيز النجاح المتواصل والتكاتف المجتمعي والتعاون فيما بين أفراد هذه الأسر المواطنة من خلال منحهم مزيداً من الثقة بقدرتهم على المساهمة الإيجابية في المجتمع، ومساعدتهم للوصول بمشروعاتهم الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة تقديم خدمات متميزة للناس من خلال مشروعات الجمعية.

وثمن المسؤول جهود المساهمين من المؤسسات والأفراد في نجاح مشروع الإفطار، وتوفير هذا الكم من الوجبات لمستحقيها من الصائمين على مدار أيام الشهر الفضيل، داعياً في الوقت ذاته سائر أهل الخير إلى مواصلة مساهماتهم ودعمهم أملاً في زيادة أعداد الوجبات الموزعة، لما لهذا المشروع من الأثر الكبير والثواب العظيم.

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