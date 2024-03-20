10 ملايين درهم من «الدانوب» إلى «وقف الأم»

المصدر: دبي - البيان

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انضمت مجموعة الدانوب، إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين درهم.

وتأتي مساهمة مجموعة الدانوب في الحملة، في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة «وقف الأم»، وهو ما يترجم رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات.

رسالة وفاء

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «وقف الأم» مبادرة مباركة جديدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال شهر رمضان الفضيل، وتحمل هذه الحملة رسالة وفاء وتقدير للأم، كما تعبر عن إحساس عميق باحتياجات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، حيث تواجه تلك المجتمعات تحديات كبيرة في تمكين أبنائها من الحصول على فرص كافية للتعليم.

وأضاف: فخورون بالمساهمة في هذه الحملة، وبمشاركاتنا السابقة في الحملات الخيرية والإنسانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ودعمنا لهذه الحملة يكتسب معنى خاصاً باعتبارها صدقة جارية عن الأمهات، وتكريماً لعطاء كل أم وتفانيها في خدمة أبنائها.

ترسيخ قيم بر الوالدين

وتسعى حملة «وقف الأم» إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص لتعليم وتمكين، أبناء الشعوب الأكثر احتياجاً وبما يدعم التنمية المستدامة في بلدانهم.

وتستخدم عائدات حملة «وقف الأم» في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وتستكمل حملة «وقف الأم» النجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتأتي الحملة ضمن جهود ومبادرات دولة الإمارات المستمرة في مجال العمل الخيري والإنساني، والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة «وقف الأم» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود Jood.ae».

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