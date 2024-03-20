مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تكرم الفائزين بجائزتي «تميّز» و«استدامة»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 30 فائزاً بالدورة الأولى من جائزتي «تميَّز» و«استدامة»، اللتين تم وضعهما بناء على أفضل الممارسات، وذلك خلال حفل أقيم في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة في إمارة الشارقة.

وتهدف كل من جائزتي «تميَّز» و«استدامة» إلى تعزيز مستوى الجاهزية لدى الكوادر المتميزة في المؤسسة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مؤسسية بالفئات المتميزة في المؤسسة، وتحضيرهم للمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جودة وكفاءة الأداء.

وتضم جائزة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «تميَّز» 11 فئة رئيسية تشتمل على 21 جائزة فرعية، وتتضمن الفئات الرئيسية كلاً من المجال الإشرافي، وفئة الأطباء، وفئة التمريض، وفئة العاملين بالمهن الطبية المساندة، وفئة العاملين بالمجال الإداري والمالي، وفئة العاملين في المجال التقني والهندسي، وفئة سعادة المتعاملين، وفئة وظائف المستقبل، وفئة الاتصال الحكومي، وفئة الشباب، وفئة الموظف المبتكر.

أما جائزة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للاستدامة فتضم 7 فئات رئيسية على المستويين المؤسسي والأفراد تشتمل على 9 جوائز فرعية، وتتضمن الفئات المؤسسية للاستدامة كلاً من فئة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفئة الابتكار في مجال الاستدامة، وفئة شراكات الاستدامة، أما في المجال الفردي فتضم الجائزة فئة الموظف المبتكر في مجال الاستدامة، وفئة الموظف الشاب الملهم في مجال الاستدامة، وفئة الموظف المُدرب في مجال الاستدامة، وفئة الموظف المتطوع في مجال الاستدامة.

وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال بجهود الفائزين، مؤكداً أن هذه الجوائز تعكس التزام المؤسسة بتعزيز مستويات الجودة والاستدامة، وتُعتبر ترجمة حقيقية لرؤية قيادتنا الرشيدة التي اتخذت التميز نهجاً، معرباً عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصحي في الدولة وتطلعه للمزيد من الإنجازات البارزة، من خلال تحفيز الابتكار والتطوير المستمر في هذا المجال، بهدف تحقيق أفضل معايير الخدمات الصحية، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل ومستدام.

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