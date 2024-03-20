صندوق محمد بن راشد للابتكار عضواً في شبكة أعمال «صندوق الوطن»

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّع صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن، المنظمة الخيرية التي تشجع مواطني دولة الإمارات على الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة والاجتماعية والإبداعية، يصبح بموجبها صندوق محمد بن راشد للابتكار عضواً مؤسساً لمبادرة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال التي أطلقها صندوق الوطن بهدف دعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتسريع مسيرة نموها وتطورها.

وتسعى الاتفاقية لتحقيق التعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتركز على الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار وتمكين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن: «ركز الصندوق الذي حظي منذ إطلاقه بدعم ورعاية ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كمبادرة مجتمعية يشارك بها المستثمرون الإماراتيون المخلصون لوطنهم، على دعم وتعزيز قدرات أبناء وبنات الإمارات وتمكينهم من القطاع الخاص واقتحام مجال ريادة الأعمال، بل ويدعم كذلك الباحثين الإماراتيين في مجال الأبحاث العلمية والأكاديمية المتخصصة، إضافة إلى تركيزه على تعزيز الابتكار والإبداع، ودوره في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس شباب الوطن، مؤكداً حرص صندوق الوطن الدائم على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والأفراد لتحقيق هذه الغايات لصالح أبناء وبنات الإمارات ومستقبلهم، ودعماً لمسيرة الإمارات وفق الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه أن توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الوطن وصندوق محمد بن راشد للابتكار تعد تجسيداً حياً لاستراتيجية صندوق الوطن التي تركز على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء في المجالات الاقتصادية والتطويرية، وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الابتكار، وتمكين المواطنين ولاسيما الشباب من القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع المجتمعية، كما يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات في المجالات المشتركة، عن طريق تبادل المعرفة والممارسات الناجحة والتجارب القيّمة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والاقتصادي.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: يأتي الإعلان عن إبرام صندوق محمد بن راشد للابتكار هذه الشراكة مع صندوق الوطن، المؤسسة الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكيد على التزامنا المشترك بتمكين المواطنين والإسهام في دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر تبني الابتكار نهجاً أساسياً في عملنا.

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