فحوصات مجانية لضيوف الخيام الرمضانية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم فريق البسمة التطوعي المبادرة الصحية «أفحص صحتك في رمضان» لضيوف الرحمن داخل خيام إفطار الصائم المنتشرة بمختلف مواقع الإمارة، وذلك بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للعلوم والصحية والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في رأس الخيمة.

وأكدت مهرة محمد بن صراي قائدة فريق «البسمة» التطوعي برأس الخيمة، أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تدعمها قيادتنا الرشيدة لإسعاد فئات المجتمع والاطمئنان على صحتهم خلال شهر رمضان، من خلال إجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية مثل قياس الضغط والسكري، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية، بغرض المتابعة والتوجيه للعلاج، في حال اكتشاف إصابة أحدهم بالمرض.

وأشارت إلى أن تنفيذ المبادرة خلال شهر رمضان يستهدف تعظيم الاستفادة منها على نطاق أوسع كون خيام إفطار الصائم تشهد كثافة كبيرة من الضيوف، مؤكدة أن أوجه التكافل الإماراتي لا تتوقف على تقديم الدعم المادي والغذائي، بل يمتد إلى المبادرات الصحية والطبية، كون صحة الإنسان هي أغلى ما يملك، ولذلك على الجميع أن تتضافر جهودهم لتحسين صحة المجتمع.

وأضاف: تستهدف المبادرة رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض قبل أن تظهر أعراضها، ويساعد التشخيص المُبكر في تخفيف شدة المرض وتعزيز فرص نجاح العلاج.

وأوضحت بن صراي، يتم تنفيذ المبادرة داخل خيام إفطار الصائم في مختلف مناطق الإمارة يومياً وذلك بالتعاون مع الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات الخيرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز