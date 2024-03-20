«حماية المستهلك» في دبي تنفذ 100 زيارة للأسواق

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حزمة من الجولات الميدانية التي تجاوزت الـ 100 زيارة على الأسواق في دبي ومنافذ البيع الجملة والتجزئة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من توفر المنتجات اللازمة والالتزام بقوانين حماية المستهلك خلال الشهر الكريم، واستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك

وقام فريق من إدارة حماية المستهلك بجولة ميدانية استثنائية أمس في سوق الرأس بدبي، ويأتي ذلك في إطار حملة واسعة النطاق لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وتوفير فواتير تفصيلية، والتأكد من التزام التجار بالمعايير والقوانين اللازمة.

وقال أحمد علي موسى مدير إدارة حماية المستهلك، إن الإدارة ماضية في مواصلة جولاتها الميدانية في العديد من الوجهات والأسواق التي تشهد إقبالاً ملحوظاً في مختلف أنحاء دبي، وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، وتحقيق حماية أفضل لحقوق المستهلكين خلال شهر رمضان.

وأوضح أنهم يسعون إلى تعزيز الالتزام التجاري بقوانين حماية المستهلك من خلال الجهود المستمرة لتعزيز التواصل والشفافية بين المستهلكين والتجار، وخلال الزيارات الميدانية، تم التحقق من توفر المنتجات الضرورية وجودتها، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بقوانين حماية المستهلك، كما تم توجيه التجار بضرورة توفير فواتير تفصيلية للمستهلكين، توضح المعلومات اللازمة عن المشتريات.

وذكر أن هذه الجولات الميدانية المستمرة تعكس التزام مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بالارتقاء بمستوى الحماية للمستهلكين خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المنتجات والخدمات، كما تعكس أيضاً التزام الدائرة بتعزيز التواصل الفعال بين المستهلكين والتجار، وتعزيز الثقة والشفافية في عمليات الشراء.

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