شرطة دبي تتوسع في إنشاء المراكز الذكية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، اجتماع اللجنة السابع والثلاثين في مركز شرطة المرقبات، بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد دكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، والعميد غالب الغفلي مدير إدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وأعضاء اللجنة.

وأكد معالي الفريق المري خلال الاجتماع، حرص شرطة دبي على التوسع في إنشاء مراكز الشرطة الذكية في المناطق الحيوية للإمارة، والتي تسهم في تقديم خدمات لجمهور المتعاملين دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة، موضحاً أن مراكز الشرطة الذكية تعمل على تحقيق توجهات الحكومة في استشراف المستقبل والتحول الذكي، عبر مبادرات ومشاريع نوعية تدعم أنظمة العمل الحكومية، وبناء منظومة رقمية ذكية متكاملة تبسط الإجراءات على المتعاملين.

واستمع معاليه، من مديري المشاريع، إلى أهم مستجدات مشاريع مراكز الشرطة الذكية قيد الإنشاء والموزعة على مناطق مختلفة من الإمارة، ونسب الإنجاز فيها والخطة المستقبلية والاستشرافية للتوسع في إنشاء المراكز حتى عام 2030، وعدد المعاملات المنجزة، ورحلة المتعامل، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماعات السابقة وأبرز التحديات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز