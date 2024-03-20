تعاون بين «محاكم» و«غرف» دبي لتطوير الخدمات القانونية والاقتصادية

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت محاكم دبي برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وذلك لتعزيز التعاون بين الجهتين وتطوير الخدمات القانونية والاقتصادية في إمارة دبي.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، التزام محاكم دبي بتقديم العدالة بكفاءة وشفافية، وتعزيز الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على استعراض الرؤية والرسالة والأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

وفي إطار تطوير البنية التحتية القانونية والاقتصادية، تم استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دبي، بما يضمن توفير بيئة قانونية واقتصادية ملائمة للنمو والازدهار، وتعكس هذه الخطوة التزام الجهات في دبي بتعزيز التعاون وتحسين البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لسكان الإمارة.

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