حمدان بن محمد: دبي مدينة الخير وأهلها أهله

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي هي مدينة الخير وأهلها أهله.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "‏في دبي، بلغت قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي 4 مليارات درهم.. وتم إطلاق 53.9 ألف مبادرة ومشروع خيري داخل الدولة وخارجها.. واستقبلت المساجد والمصليات البالغ عددها 2382 أكثر من 200 مليون مرتاد" ..

‏وأضاف سموه "في دبي نعين المحتاج ونمدّ يد العون ويصبح فعل الخير أسلوب حياة.. دبي مدينة الخير وأهلها أهله.."

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