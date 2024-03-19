طقس غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، و رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصةً على البحر.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 01:00و المد الثاني عند الساعة **:**

والجزر الأول عند الساعة 16:52والجزر الثاني عند الساعة**:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 20:11 والمد الثاني عند الساعة 07:23 و الجزر الأول عند الساعة 13:13والجزر الثاني عند الساعة 02:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 23 85 25

دبي 34 23 85 30

الشارقة 34 21 90 30

عجمان 29 22 90 35

أم القيوين 33 19 90 35

رأس الخيمة 33 21 90 35

الفجيرة 31 24 85 35

العـين 35 24 85 25

ليوا 36 20 85 15

الرويس 31 21 85 15

السلع 30 20 80 15

دلـمـا 31 22 80 22

طنب الكبرى 25 21 85 40

الصغرى 25 21 85 40

أبو موسى 25 21 85 40





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