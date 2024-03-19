الفارس الشهم3 يوزع طروداً ومساعدات إنسانية لإغاثة النازحين في قطاع غزة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال توزيع طرود ومساعدات إنسانية لإغاثة النازحين في #قطاع_غزة ، وللتخفيف عنهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

الفارس الشهم3 يوزع طرود ومساعدات إنسانية لإغاثة النازحين في قطاع #غزة ، وللتخفيف عنهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/e42CM57e9I — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 19, 2024

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