استبيان "نيو بالانس" العالمي: 76% من سكان الإمارات ملتزمون بتعزيز لياقتهم البدنية خلال رمضان

المصدر: البيان

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كشفت دراسة حديثة أجراها العملاق الرياضي "نيو بالانس"، المعروف بتفوقه في عالم رياضة الجري، اهتمام ملحوظ من قبل سكان دولة الإمارات بالحفاظ على لياقتهم البدنية خلال شهر رمضان المبارك، موازاةً مع اهتمامهم بالأمور الروحانية.

استطلاع "نيو بالانس" للياقة البدنية في رمضان لعام 2024 كشف التزام المقيمين بنمط حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية التي تسهم في تعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية خلال الشهر الفضيل.

وتعتزم "نيو بالانس"، استناداً إلى نتائج الاستبيان، إطلاق حملة "حرّك جو الليل"، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع ممارسة رياضة الجري في أوقات المساء خلال شهر رمضان. ستشمل الحملة تنظيم جولات ليلية للجري في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تعزيز ثقافة اللياقة البدنية ونشر رؤية إيجابية حول أهمية الحفاظ على نشاط وحيوية الجسم.

وأشار 76% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم حددوا أهدافاً واضحة للياقة البدنية خلال شهر رمضان، بينما قال نحو ثلثي المستطلَعين (67%) أن الصوم يعزز من قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية ومن جانب آخر، أشار 55% من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم يجدون سهولة كبيرة في الحفاظ على الروتين الخاص باللياقة البدنية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التمارين القصيرة التي يعتبرها الناس أكبر تغيير يطرأ على نشاطهم الرياضي خلال شهر رمضان.

اللياقة البدنية في ليالي رمضان

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن معظم الأنشطة البدنية تكون في الليل، وذلك تزامناً مع ظهور شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من عشاق الأنشطة الليلية. وأفاد نحو 6 من أصل كل 10 ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم يشعرون بطاقة أكبر خلال ليالي رمضان، فيما قال نحو 55% أنهم يكونون في قمة نشاطهم لممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار وحتى الليل.

كما أظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية المُستطلَعين من المقيمين بدولة الإمارات يفضلون ممارسة الأنشطة البدنية خلال شهر رمضان، وأشار قرابة ثلاثة أرباعهم (74%) إلى أن يزاولون خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها اليوغا والجري وتمارين الصالة الرياضية وركوب الدراجات.

وبهذه المناسبة، قال ستيوارت هينوود، المدير الإقليمي لشركة "نيو بالانس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " يعتبر شهر رمضان لحظة خاصة للغاية بالنسبة للجميع في جميع أنحاء العالم، لتعزيز الروابط والتأمل والاحتفال مع العائلة والأصدقاء ضمن أجواء روحانية فريدة. وفي حين قد يكون من السهل فقدان المسار بين جدول رمضان المزدحم، إلا أنه لا يمكن التقليل من أهمية الحركة".

وأضاف بالقول: " الحركة أساسية في تراثنا في الجري، ونحن نفخر بالتولي بدور حيوي في تشجيع الجميع على الجري في طريقهم والاحتفاء بالروح والعزيمة والقيم التي تبنتها نيو بالانس على مدار سنوات طويلة. . كانعكاس لالتزام نيو بالانس بمساعدة الأفراد على البقاء نشطين خلال شهر رمضان، فإننا نواصل حملتنا “اركض على جوك" من خلال تشجيع الحركة طوال هذا الشهر، حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار ممارسة الرياضة والاحتفال بالحركة مع إزالة الصور النمطية وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً وإيجابية. وجهة نظر الجري".

هذا وتعاونت "نيو بالانس" مع كل من ايمي روكو وسعودي ريبورترز والفنانة الكويتية أبرار لإطلاق حملة "حرّك جو الليل" الجديدة.

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