«العلماء الضيوف» يثرون البرنامج الرمضاني

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أثرى أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، البرنامج الرمضاني الذي تعده وتنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالعديد من الفعاليات المتنوعة والمشاركة في البرامج التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وألقى فضيلتهم عشرات المحاضرات في المؤسسات والمجالس الشعبية وفي المساجد وعن بعد، عبر الوسائط المرئية التي تتيح المجال لكل شرائح المجتمع متابعتها من خلال رابط الحضور الذي توفره الهيئة على وسائلها ومنصاتها التواصلية مع الجمهور، متحدثين عن عدد من العناوين المواكبة لهذا الشهر المبارك والتي كان من أبرزها عنوان «سيد الاستغفار».

من جهة أخرى، اطلع العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة في شهر رمضان الكريم، على الدور العلمي والبحثي لمجمع القرآن الكريم بالشارقة ورسالته العلمية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً وجهة حضارية، وتعزز جهودها الهادفة إلى إثراء المشهد الحضاري والثقافي وإبراز سماحة ديننا الإسلامي.

جاء ذلك في زيارة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، إلى المجمع ضمن البرنامج الرمضاني الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وكان في استقبالهم الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس المجمع، وعبدالله خلف الحوسني، الأمين العام، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجمع.

وأشاد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في إبراز الدور المعرفي والحضاري والإنساني للدين الإسلامي الحنيف، مصطحباً ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، في جولة داخل أروقة المجمع، حيث قدم لهم شرحاً عن المجمع الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي: مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية التي تضم 170 دولة من أنحاء العالم وتسهل الحصول على الإجازات القرآنية.

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