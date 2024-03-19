رئيس الدولة يوجه بعلاوة مالية شهرية للأئمة والمؤذنين بنسبة %50 من الراتب الأساسي

المصدر: أبوظبي - وام

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاوة مالية شهرية بنسبة 50 % من الراتب الأساسي لجميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين على مستوى الدولة التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن هذه العلاوة التي جاءت بمتابعة ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سيتم صرفها بشكل تلقائي مع الراتب الشهري.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تقديراً من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لأئمة المساجد والمؤذنين الذين يقومون بخدمة بيوت الله تعالى، ويحرصون على توفير أجواء العبادة والطمأنينة لرواد المساجد وفق أرقى معايير الجودة الشاملة.

وأعرب الدرعي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمامهما ورعايتهما للعاملين في بيوت الله، ودعمهما للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمهامها وواجباتها الدينية ورسالتها المجتمعية.

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