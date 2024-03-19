سفيرنا يلتقي وزيري الزراعة والثقافة في المكسيك

المصدر: أبوظبي ـ وام

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التقى أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، فيكتور فيالوبوس أرامبولا، وزير الزراعة والتنمية الريفية، وأليخاندرا فراوستوغيريرو، وزيرة الثقافة، وماريا تيريزا ميركادو، نائبة وزيرة الخارجية المكسيكية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

وأثنى المسؤولون المكسيكيون، على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والمكسيك متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الولايات المتحدة المكسيكية، على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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