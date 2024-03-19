رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، بزيارة رئيس أنغولا، الذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير ورحمة وأمان على شعوب العالم أجمع.

تعاون

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والفرص المتوفرة لتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

لقاء

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

اللقاء تناول المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية

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