«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تهدي 3 آلاف ختمة قرآنية لروح الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن تنفيذ مشروع 3 آلاف ختمة قرآنية، مهداة لروح المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك ضمن حزمة فعالياتها وبرامجها لشهر رمضان 2024.

وأشار الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق 3 مسابقات مرتبطة بتلاوة القرآن الكريم، انطلاقاً من حرص الهيئة ودورها المجتمعي.

وقال: سنطلق جائزة الهيئة للقرآن الكريم، بفروعها العشرة، كما سنطلق مسابقة التلاوة الواضحة لسورة الفاتحة، كما سيتم إطلاق البرنامج الرمضاني في المنصة الذكية لتحفيظ القرآن الكريم».

ختمة

وشرعت الهيئة ضمن برنامج «ورتل القرآن ترتيلاً»، وهو برنامج قرآني يقدم من طلاب المراكز قبل صلاة المغرب طيلة أيام الشهر الفضيل، في وضع جدول يتم من خلاله قراءة القرآن على روح الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع، بحيث تكون الختمة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات المساجد.

ومن المقرر أن يتم توزيع الختمة الواحدة على عدد من الدارسين، بحيث يقرأ كل واحد منهم عدداً من الصفحات، وهكذا يتبع في جميع الحلقات الدراسية، وسيتم توزيع الثلاثة آلاف ختمة على فروع الهيئة في كافة الإمارات، بما يتناسب مع أعداد الدارسين في المراكز الرسمية لتحفيظ القرآن الكريم والحلقات.

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