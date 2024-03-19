«الاتحادية للموارد البشرية» تحصد ذهبية وبرونزية «جائزة ستيفي»

المصدر: دبي ـ وام

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حصدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الجائزتين الذهبية والبرونزية، ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، عن مبادرتي «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، وإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين.

تمكين مواهب

وتوجت مبادرة «جاهز»، المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل، بالجائزة الذهبية عن فئة الابتكار في المواقع الإلكترونية للتعليم أو التدريب، كما حصلت مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين على الجائزة البرونزية، ضمن فئة الإنجازات المبتكرة في مجال الموارد البشرية.

وأكدت ليلى السويدي، مدير عام الهيئة، أن مبادرة «جاهز»، وصلت إلى العالمية، لجهة الفكرة والتأثير، حيث اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية رائدة، في تقريره العالمي «بناء الجاهزية للغد» الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل.

تسلم جوائز

وتسلم الجائزتين، كل من مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، وزايد القحطاني مدير إدارة الأداء والمتابعة، خلال حفل أقيم في إمارة رأس الخيمة، بحضور ممثلين عن الجائزة والدول المشاركة.

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