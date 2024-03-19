مشاريع طرق وتحسينات مرورية في أبوظبي بـ 3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع استراتيجية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، وتتضمن تحسينات مرورية استراتيجية، بكلفة مالية إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم.

وقال المهندس عبدالرحمن علي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالمركز: نعمل ضمن رؤية طموحة من أجل تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية، وبما يعزز انسيابية الحركة المرورية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، وتسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأضاف أن مشروع طريق الجزر الوسطية، يعد أكبر وأضخم هذه المشاريع، بطول يصل إلى 25 كم، وهو طريق يتراوح بين أربع إلى خمس مسارات يربط بين منطقة البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي عبر الجزر الوسطية، ما يوفر مداخل ومخارج لجزر عدة، منها جزيرة السمالية وجزيرة أم يفينة وجزيرة السعديات وجزيرة الريم، بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.

وتتضمن قائمة أبرز المشاريع التي أعلن عنها مركز النقل المتكامل، مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح «E30»، وذلك بهدف معالجة مجموعة من التحديات، أبرزها إزالة التداخلات المرورية على الطريق في الاتجاهين، وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات العلوية القائمة «التقاطعات الأربعة» على طريق «E30»، وعدد من التقاطعات الداخلية في منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، بالإضافة الى بناء جسرين جديدين لتحسين الربط بين مدينة محمد بن زايد ومنطقة مصفح.

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