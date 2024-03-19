«الهلال الأحمر» توسع برامجها الإغاثية في غزة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن توسيع برامجها الإغاثية القائمة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها، وتعزيز مبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء والأصدقاء في الشهر الفضيل.

وبدأت الهيئة، تسيير قافلة تحمل المستلزمات الأولية لمشروع إفطار الصائم لدعم سكان غزة في الشهر الفضيل، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3».

وخصصت الهيئة، 3 ملايين درهم لشراء المواد الأولية من السوق المصري، التي تتكون من الأرز والقمح والسكر والفول وغيرها من المواد الأساسية، وتسهم هذه المواد في تشغيل نحو 28 مطبخاً شعبياً في غزة، إضافة إلى تشغيل 10 مخابز في القطاع.

وتحركت القافلة على دفعات، والتي تضم 16 شاحنة تحمل على متنها 336 طناً من المساعدات الغذائية من مدينة القاهرة متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لدخولها إلى داخل قطاع غزة.

وقال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر: «يأتي تسيير قافلة المساعدات في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة على الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المحنة التي يمرون بها، والتخفيف من معاناتهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية».

وأضاف أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على إدامة وصول المساعدات الغذائية والصحية لسكان غزة، والتي بدأت مع انطلاق «عملية الفارس الشهم 3» في الخامس من نوفمبر من العام الماضي، لتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث في غزة.

كما تعمل فرق الهيئة حالياً على تحميل المساعدات والطرود الغذائية في سفينة الشحن الثالثة، التي أمر بتسييرها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تحمل على متنها 4500 طن من المواد الغذائية، و3000 خيمة، إضافة إلى كسوة العيد.

إفطار

من جهة أخرى، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر فريق الإغاثة الإماراتي، حيث شارك متطوعو الفريق في تناول وجبة الإفطار مع العائلات المتعففة المقيمة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود.

وأشرف على الإفطار يوسف عبدالله الهرمودي، نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، الذي بيّن أن المشروع يأتي في إطار تعليمات ديننا الحنيف، الذي يدعو إلى الألفة والتكافل الاجتماعي وتوثيق الصلات بين المسلمين، موضحاً أنه استفاد من هذه المبادرة نحو 60 عائلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز