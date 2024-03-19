منصور بن زايد والسفير الفرنسي يبحثان التعاون في المجالات الاستثمارية والتنموية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الوطن، نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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