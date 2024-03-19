60 طفلاً يجمعون 500 تعهد رقمي بالتطوع

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نجح 60 طفلاً من مرحلة رياض الأطفال في مدرسة النخبة، في جمع 500 تعهد رقمي بالتطوع من مختلف أفراد المجتمع، وجاء ذلك ضمن مبادرة «انشر علماً.. ابنِ أمة» التي أطلقتها المدرسة لتشمل فعاليات تعود بالفائدة على فئة العمال والأسر المتعففة، كما أنها تدعم طلبة العلم.

وأوضحت ياسمين زهرة منسقة المبادرة ومعلمة في مدرسة النخبة أن فريق أشبال الهلال الأحمر بالمدرسة حرص على المساعدة في نشر ثقافة التطوع من خلال جمع تعهدات رقمية بالتطوع، وتعد هذه الجهود الحثيثة في نشر ثقافة التطوع والعمل الخيري دليلاً على التفاني والالتزام الذي يتمتع به فريق أشبال الهلال الأحمر، مشيرة إلى أن جمع العديد من التعهدات يعكس حجم التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحققه الأطفال عندما يتحدون ويعملون سوياً لهدف مشترك.

وذكرت أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز الوعي بأهمية التطوع والمساهمة في خدمة المجتمع، حيث تم تحفيز الأطفال للمشاركة في فعاليات الخير والتعاون مع الفئات المحتاجة، مما يسهم في بناء جيل متعاطف وواعٍ يسعى لتحقيق الخير والتغيير الإيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الخيرية المتنوعة والتي دعمت القيم السامية ونشرت الابتسامة على وجوه الآخرين مثل تنفيذ حملات جمع المير الرمضاني والمساعدات الإنسانية، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز أصحاب الهمم بهدف غرس السعادة في قلوبهم.

وأضافت إن أطفال المبادرة عملوا على تنظيم فعالية دكان الخير لبيع المنتجات البسيطة والتي عاد ريعها لصالح طلبة العلم ضمن مشروع ابنِ مدرسة وارسم بسمة القائمة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى إعداد كتيبات شهر الخير التي نفذها ووزعها الأشبال على الطلبة للاحتفال بهذا الشهر الكريم.

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