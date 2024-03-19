14 جامعة وطنية وعالمية في «مسابقة الإمارات للروبوتات»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تم تنظيمها بالشراكة بين «مختبرات دبي للمستقبل» و«جامعة خليفة» و«جامعة روتشستر للتكنولوجيا» فعاليات دورتها الثانية بمشاركة 53 فريقاً جامعياً من 14 جامعة وطنية وعالمية.

وشهدت المرحلة النهائية مشاركة أكثر من 200 طالب عبر فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد ضمن 3 تحديات رئيسية تمحورت حول الاستدامة، وإعادة التدوير، وجمع المخلفات.

وعملت الفرق المشاركة في تحدي إعادة التدوير ضمن «مسابقة الإمارات للروبوتات» على تطوير روبوتات يمكنها إعادة تدوير المواد المخلفات والمواد المستهلكة بدقة وسرعة وتوزيعها في أماكن مخصصة حسب نوعها، وكان الفوز بهذا التحدي من نصيب فريق جامعة ميدلسكس دبي، وجاء فريق جامعة روتشستر للتكنولوجيا بالمركز الثاني في هذا التحدي، وحل فريق أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في المركز الثالث.

وفاز فريق «جامعة روتشستر للتكنولوجيا» بالتحدي الثاني ضمن المسابقة بفضل نجاحه في تطوير روبوت متنقل قادر على جمع القمامة بكفاءة عالية والتخلص منها في سلتين، إضافة إلى قدرة المناورة حول العوائق.

بينما تنافست الفرق المشاركة في التحدي الثالث على تصنيع روبوتات يمكنها استخلاص المخلفات العائمة على المسطحات المائية، وذهبت جائزة المركز الأول لهذا التحدي إلى فريق معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني).

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