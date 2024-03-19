فريق «سواعد همم الطلابي» يطلق 3 مبادرات رمضانية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلق 15 عضواً في فريق «سواعد همم الطلابي» في مركز العين لأصحاب الهمم، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، 3 مبادرات رمضانية تمثلت في توزيع المير الرمضاني، ومبادرة «الدواء للجميع»، ومبادرة «أمنيتي»، وذلك بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مجسدين بذلك أسمى معنى لثقافة العطاء المترسخة في كل قطاعات الدولة، وعلى امتداد طيفها المجتمعي.

وفي هذا الإطار قالت حصة سعيد الراشدي، أخصائي اجتماعي أول في مركز العين لأصحاب الهمم، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «فريق «سواعد همم الطلابي» حرصوا فعلياً على إطلاق عدد من المبادرات التي تتميز بأفكارها وأساليبها المبتكرة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، منها توزيع المير الرمضاني على 20 أسرة، وتحديداً من أسر أصحاب الهمم، وهم أيضاً من فئة الأسر المتعففة، إلى جانب إطلاق الفريق مبادرة «الدواء للجميع» بالتعاون والتنسيق مع صيدلية العين، حيث قمنا بتوزيع عدد من أجهزة قياس الضغط ومستوى السكر. كما أطلقنا أيضاً مبادرة «أمنيتي»، وقام أعضاء الفريق بتحقيق أمنيات عدد من الأطفال بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي».

وأشادت حصة الراشدي بالتعاون اللامحدود من قِبل مجلس أولياء الأمور في المركز في تحقيق نجاح مبادرات وفعاليات الفريق.

كما أكدت أن المبادرات التي يحرص فريق «سواعد همم الطلابي» على تنظيمها وإطلاقها من شأنها أن تسهم وباقتدار في تحقيق استدامة العمل الإنساني ونشر السعادة في قلوب جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

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