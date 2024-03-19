«التعليم المدرسي» تحذر الطلبة من ارتكاب 5 مخالفات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حدد دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 5 مخالفات إذا ارتكبها الطالب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار سواء داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبار، يعد إخلالاً بنظام الاختبارات، أبرزها إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، وإتلاف الورقة الامتحانية بطريقة متعمدة، والغش أو مساعدة الآخرين أثناء الامتحانات بأي شكل من الأشكال، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو خلال الامتحانات أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.

وأوضحت المؤسسة في الدليل الذي عممته المدارس، أول من أمس، على أولياء الأمور، أن الإجراءات التأديبية تطبق على الطالب حال أخل بنظام الاختبار بأي وسيلة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، التي تتضمن حسم 12 درجات من درجة السلوك، ورصد درجة «0» في المادة الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش أو إتلاف الورقة الامتحانية عمداً مع حرمانه من دخول امتحان الإعادة، وفي حال تكرار المخالفة يتم استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار، وإحالة الطالب لبرنامج «تقويم السلوك»، بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق الحالة.

كما حدد الدليل، عدداً من الموجهات والضوابط التي ينبغي الالتزام بها من قبل الطلبة والكوادر التي تتابع العملية الامتحانية، لتفادي الإخلال بنظام الاختبارات، تتمثل في أهمية التزام الطلبة بالإرشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبار، وعلى المعلمين والمراقبين تجنب مناقشة المواد الامتحانية مع الطلاب حال دخول قاعة الاختبار وأثناء الاختبار.

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