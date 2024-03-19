تعاون وقفي بين خلف الحبتور و«حميد الخيرية»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن توقيع اتفاقية وقف مشترك لإنشاء مشروع بناية سكنية موقوفة خيرياً عن والديه، في قطعة أرض من ضمن قطع الأراضي الخاصة بوقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في إمارة عجمان.

وتبلغ إجمالي مساحة المشروع 3720 متراً مربعاً، وبتكلفة 9 ملايين درهم، لتوفير وحدات سكنية للإيجار والاستثمار، تكريماً لذكرى الراحلين، المغفور لهما أحمد محمد الحبتور، ونورة أحمد العتيبة، والدي خلف الحبتور والسبب في نجاحه.

وقال الحبتور: «يسعدني هذا التعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والذي يعبر عن رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمع يسوده التكافل والتضامن، كما أنه يعكس التزامنا بالتعاون والتضامن لدعم العمل الخيري، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، فاهتمامنا بالوقف الخيري يأتي من إحساسنا بالمسؤولية تجاه مجتمعنا، وحرصنا على المساهمة في تحقيق التكافل بين كل أفراد المجتمع ونشر الخير والعطاء».

ورحبت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بمبادرة خلف الحبتور في بناء وقف جديد ضمن المجمع الوقفي للشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، والذي سيضاف للأوقاف الحالية والبالغ عددها

5 أوقاف.

وأعرب طارق عبد الله العوضي، مدير عام المؤسسة، عن شكره لخلف الحبتور على دعمه المستمر ومبادرته في العمل المشترك لضمان نجاح مشروع المجمع الوقفي.

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